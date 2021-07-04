İstanbul'da kısıtlamasız ilk pazar

Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştuKısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler ise elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ilk pazar gününde ise insanların gezmek için tercihi Büyükada oldu. Adaya gezmek için gelenler elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 dakika elektrikli araçlara binmek için sıra beklediklerini söyledi. Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.