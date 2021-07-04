İstanbul'da kısıtlamasız ilk pazar
Kısıtlamaların olmadığı ilk pazar gününde İstanbullular kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar sahillerde koşu ve yürüyüş yaptı. Orman havası almak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise Belgrad Ormanı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamasız ilk pazar gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalara akın etti. Adalara gitmek isteyenler vapur iskelesinde uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı görüldü.
Kısıtlamasız ilk pazar gününde Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek isteyen vatandaşlar vapur iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Adalara gitmek isteyenler Eminönü Vapur İskelesi'ndeki uzun kuyruklar da beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı da görüldü. Öte yandan, ziyaretçilerin gezmek için en çok Büyükada'yı tercih etti.
"EVDE DURA DURA ARTIK SIKILDIK" Ailesiyle Adalar turu yapacağını söyleyen Özgür Üstün, “Adaya gezmeye gidiyoruz. Kısıtlamasız ilk pazar günü olması çok güzel oldu. Evde çocuklar çok sıkılmıştı. Eşimle beraber çıktık adaları gezeceğiz." dedi. Kınalıada'ya gezmeye gideceğini belirten Mehmet Akbaba, "Yasaklar zamanında uzun süre evde kaldık. Şimdiyse yasaklar kalktı, biz de tur atmak için kuzenimle adaya gidiyoruz. Amacımız kafa dağıtmak. Bisiklet bulursak sürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Nesibe Erbağ ise "Plaja gitmek için adaya gidiyoruz. Evde dura dura artık sıkıldık. Kısıtlamasız ilk pazar olunca gezelim dedik" diye konuştu.
Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştuKısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler ise elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ilk pazar gününde ise insanların gezmek için tercihi Büyükada oldu. Adaya gezmek için gelenler elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 dakika elektrikli araçlara binmek için sıra beklediklerini söyledi. Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.