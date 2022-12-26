İstanbul'da kıyıya vuran ''hayalet gemi'' satışa çıkarıldı
İstanbul Maltepe Sahili'nde fırtınanın etkisiyle kayalara çarparak batan gemi, 7 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı.
Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında olan 67 metre uzunluğundaki Ayiş 1 adlı Ro-Ro gemisi, geçen yıl kasım ayında, fırtınanın etkisiyle kıyaya çarparak batmıştı.
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Yaklaşık 1 yıldır kaldırılmayan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.
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53 yaşına girecek olan Ro-Ro gemisi için 6 milyon 402 bin 738 TL değer biçildi.
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İcra Dairesi tarafından geminin ilk ihalesi 18 Ocak 2023'te yapılacak. Talip çıkmazsa ikinci ihale ise 21 Şubat’ta düzenlenecek.
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