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  4. İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada

Fatih’te küçük kızlardan oluşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebeple saç saça baş başa kavga etti. Erkeklerin ayırdığı kavgada kızlardan biri elinde kalan saçları marifet gibi gösterirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük Mahallesi'nde yaşandı.

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İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan kız çocukları, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

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İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada - Resim: 3

Kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kızın karşı tarafta olan birinin saçını çekmesiyle ortalık karıştı.

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İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada - Resim: 4

Kızlar birbirleriyle adeta saç saça, baş başa kavga ederken, yumruk ve tekmeler de havada uçuştu. 

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