İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu

1-Eyüpsultan

İstanbul'da satılık ev fiyatlarının Şubat ayında en çok arttığı ilçe aylık yüzde 9,39'luk artışla Eyüpsultan oldu. Ortalama metrekare başına satılık ev fiyatının 29 bin 682 TL olduğu ilçede yıllık bazda ise artış yüzde 170,75 oldu. Eyüpsultan'da kira fiyatları ise aylık bazda yüzde 5,90; yıllık bazda ise yüzde 125,85 arttı.