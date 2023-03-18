İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu
İstanbul'da Şubat ayında konut fiyatları en çok artan ilçeler belli oldu.
1-Eyüpsultan
İstanbul'da satılık ev fiyatlarının Şubat ayında en çok arttığı ilçe aylık yüzde 9,39'luk artışla Eyüpsultan oldu. Ortalama metrekare başına satılık ev fiyatının 29 bin 682 TL olduğu ilçede yıllık bazda ise artış yüzde 170,75 oldu. Eyüpsultan'da kira fiyatları ise aylık bazda yüzde 5,90; yıllık bazda ise yüzde 125,85 arttı.
2-Çatalca
Çatalca'da satılık ev fiyatları ortalama metrekare başına 20 bin 144 TL oldu. Şubat ayında ilçede satılık fiyatları aylık olarak yüzde 7,96, yıllık olarak ise yüzde 149,03 artış gösterdi. Aynı dönemde kiralar aylık bazda yüzde 4,51; yıllık bazda yüzde 154,96 yükseldi.
3-Kartal
Kartal'da satılık ev fiyatları ortalama metrekare başına 26 bin 806 TL. Şubat ayında ilçede satılık fiyatları aylık olarak yüzde 7,86, yıllık olarak ise yüzde 148,46 artış gösterdi. Aynı dönemde kiralar aylık bazda yüzde 9,92; yıllık bazda yüzde 167,76 yükseldi.
4-Zeytinburnu
Zeytinburnu'nda satılık ev fiyatları ortalama metrekare başına 29 bin 649 TL oldu. Şubat ayında ilçede satılık fiyatları aylık olarak yüzde 7,85, yıllık olarak ise yüzde 137,32 artış gösterdi. Aynı dönemde kiralar aylık bazda yüzde 4,74; yıllık bazda yüzde 96,99 yükseldi.