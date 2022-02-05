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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi

İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi

Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, bina sakinleri bir süre tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu.

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İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi - Resim: 2

5 metre derinliğinde çukur oluştu.

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İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi - Resim: 3

Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

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İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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