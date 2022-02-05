İstanbul'da korku dolu anlar! Apartman tahliye edildi
Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, bina sakinleri bir süre tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu.
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5 metre derinliğinde çukur oluştu.
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Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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