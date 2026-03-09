İstanbul'da korku dolu anlar: Bitişikteki inşaat yüzünden temeli kayan 4 katlı bina tahliye edildi!
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm bekleyen bir bina, yan taraftaki inşaatın temel kazısı sırasında tehlike yaşadı. Toprak kayması sonucu temelinde hasar oluşan 4 katlı bina acilen tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul Bahçelievler'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan bir binanın yanında devam eden inşaat çalışması faciaya davetiye çıkardı. Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta yaşanan olayda, temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, 4 katlı binanın statiğini bozdu.
Akşam saatlerinde gerçekleşen toprak kayması, çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, toprağın hareketlenmesiyle birlikte inşaat alanının çevresindeki zeminin çöktüğü görülüyor.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla intikal eden AFAD ve belediye ekipleri, 17 dairelik binada inceleme başlattı. Yapılan teknik inceleme sonucunda binanın "riskli" olduğu tespit edilerek mühürlendi.
Binanın mühürlenmesinin ardından evsiz kalan 10 daire sakini, belediye ekiplerinin koordinasyonunda bölgedeki otellere yerleştirildi.