İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza saat 10.15 sıralarında Eminönü Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Harem'den Sirkeci'ye sefer yapan Okmeydanı isimli feribot, iskeleye yanaşmak üzereyken yaşadığı dümen arızası sonucu önce iskelede bağlı bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BUDO feribotuna, ardından da Sirkeci İskelesi'ne çarptı.
Çarpmanın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası feribotta bulunan yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.
Kaza nedeniyle yolcular panik yaşarken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Şehir Hatlarına ait Galatasaray isimli feribot bölgeye gönderilerek, kaya yapan feribot yedeklenerek güvenlik alana çekildi.
