  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı

İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı

İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı - Resim: 1

Kaza saat 10.15 sıralarında Eminönü Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Harem'den Sirkeci'ye sefer yapan Okmeydanı isimli feribot, iskeleye yanaşmak üzereyken yaşadığı dümen arızası sonucu önce iskelede bağlı bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BUDO feribotuna, ardından da Sirkeci İskelesi'ne çarptı. 

1 / 8
İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı - Resim: 2

Çarpmanın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası feribotta bulunan yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi. 

2 / 8
İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı - Resim: 3

Kaza nedeniyle yolcular panik yaşarken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. 

3 / 8
İstanbul'da korku dolu anlar: Feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı - Resim: 4

Şehir Hatlarına ait Galatasaray isimli feribot bölgeye gönderilerek, kaya yapan feribot yedeklenerek güvenlik alana çekildi. 

4 / 8