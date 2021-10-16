İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, yapılan incelemenin ardından herhangi bir hasar tespit edilmemesi üzerine tekrar evlerine girdi. Bina ve çevresine şerit çekilerek, demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı. Bina önüne park edilmiş bir minibüs ise çökme nedeniyle sokağın daralması yüzünden mahsur kaldı. İsmini vermek istemeyen bir sokak sakini çökmeyle ilgili, "Buradaki evlerin çoğu 60-70 yıllık eski binalar. Dün akşam gürültü geldi. Komşularımız bir gece eve giremediler" dedi.