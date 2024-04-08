  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku

İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku

Çekmeköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yanında bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku - Resim: 1
1 / 13
İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku - Resim: 2

İstanbul Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Dilhan Sokak'ta 5 Nisan Cuma günü bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü.

2 / 13
İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku - Resim: 3

İddiaya göre, 6 katlı binanın yanındaki arazide temel kazısı yapılırken, toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki binanın istinat duvarı çöktü.

3 / 13
İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku - Resim: 4

Kazı çalışmaları sonlandırılırken, bina sakinleri yeterli güvenlik önleminin alınmadığını ve bina kolonlarının altının kazıldığını iddia etti.

4 / 13