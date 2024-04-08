İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku
Çekmeköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yanında bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.
Kaynak: DHA
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İstanbul Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Dilhan Sokak'ta 5 Nisan Cuma günü bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü.
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İddiaya göre, 6 katlı binanın yanındaki arazide temel kazısı yapılırken, toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki binanın istinat duvarı çöktü.
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Kazı çalışmaları sonlandırılırken, bina sakinleri yeterli güvenlik önleminin alınmadığını ve bina kolonlarının altının kazıldığını iddia etti.
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