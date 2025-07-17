İstanbul'da korku dolu gece: Peş peşe patlama oldu, yangın çıktı

TRAFODA YANGIN VE PATLAMALAR

Denizköşkler Mahallesi Ataman Sokak'ta bulunan elektrik kurumuna ait trafodan da dün gece dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içinde de peş peşe patlamalar yaşandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye trafonun olduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Polis de bölgede önlem aldı.