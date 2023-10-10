İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü
İstanbul'da bir motosiklet ile taksi çarpıştı, kazada taksi ve motosiklet alev topuna dönerken bir kişi öldü.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından taksi ve motosiklet alev alev yandı. Kazada, motosiklette bulunan B.D.(20) hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaralandı. Araçlar alev alev yanarken, çevredekilerin yaralıları kurtarmak için yaptığı müdahale kameralara yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde medyana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet cadde üzerinde ilerlerken, iddiaya göre ışıklı kavşaktan dönüş yapan M.G.'in kullandığı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki kişiler yola savrularak ağır yaralandı.
Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Taksi ve motosiklet alev alev yanarken, çevredekiler yaralıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise taksi ve motosikletteki yangına müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.D.'nın(20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan taksi şoförü M.G. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.