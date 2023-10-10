İstanbul'da korkunç kaza! Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü

Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Taksi ve motosiklet alev alev yanarken, çevredekiler yaralıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise taksi ve motosikletteki yangına müdahale ederek söndürdü.