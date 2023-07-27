İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşını bırakıp kaçtı

DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen bir plakalı otomobil, aynı istikamette giden yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın ile yol temizleme aracının şoförü yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise kazanın ardından otomobili terk ederek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.