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İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var

Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yolun karşısında geçmeye çalışan 5 kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 1
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İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 2

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan S.K. yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. 

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İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 3

Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 KİŞİ olay yerinde hayatını kaybetti.

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İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü S.K.'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

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