İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var
Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yolun karşısında geçmeye çalışan 5 kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaynak: DHA
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Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan S.K. yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.
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Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 KİŞİ olay yerinde hayatını kaybetti.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü S.K.'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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