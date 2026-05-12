İstanbul'da korkunç kaza: Geri gelen taksi yaşlı kadını altına aldı! O anlar kamerada
İstanbul'un Şişli ilçesinde manevra yapan bir taksi, caddede yürüyen yaşlı kadını altına aldı. Vatandaşların yardıma koştuğu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. İddiaya göre, annesini pazar yerinden almak için caddeye gelen ticari taksi sürücüsü, aracını park ettiği yerden çıkarmak için geri manevra yapmaya başladı.
Sürücü, bu sırada aracının arkasından geçmekte olan yaşlı kadını fark edemedi. Hızla geri giden taksinin altında kalan yaşlı kadın yere yığıldı. Kadının aracın altında kaldığını gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük korkuyla yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde çevredekilerin yardımıyla yapıldıktan sonra, talihsiz kadın ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksinin geri manevrası sırasında kadının bir anda aracın altında kaldığı görülüyor. Polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.