İstanbul'da korkunç kaza kamerada! Otomobil bir anda alev topuna döndü!
İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde gece saatlerinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin alev aldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Yalı Mahallesi sınırları içindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan olay, araçlardan birinin alev almasıyla daha da büyüdü. Olay, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.E. (25) yönetimindeki otomobil ile E.Y. (29) idaresindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan birinde kısa süre sonra bir patlama meydana geldi ve otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese ivedilikle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, sağlık ekipleri kazazedelere ilk yardımı olay yerinde yaptı. Sürücüler E.E. ve E.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Ş. (27) yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcu B.A. (25) ise tedbir amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edildi.