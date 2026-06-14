İstanbul'da korkunç kaza kamerada! Otomobil bir anda alev topuna döndü!

Yalı Mahallesi sınırları içindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan olay, araçlardan birinin alev almasıyla daha da büyüdü. Olay, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.E. (25) yönetimindeki otomobil ile E.Y. (29) idaresindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.