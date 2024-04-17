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İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptıktan sonra Büyükçekmece gölüne uçtu. Korkunç olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA , İHA
İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu - Resim: 1
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İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu - Resim: 2

Korkunç kaza dün 18.00 sıralarında, Alkent Mahallesi, Bahşayiş-Karaağaç Yolu, göl geçidinde meydana geldi.

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İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu - Resim: 3

İddiaya göre, manevra yapan TIR'ı son anda gören otomobilin sürücüsü M.T., TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptı.

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İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu - Resim: 4

M.T.'ı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu.

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