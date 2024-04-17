İstanbul'da korkunç kaza: Otmobil Büyükçekmece gölüne uçtu
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptıktan sonra Büyükçekmece gölüne uçtu. Korkunç olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA , İHA
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Korkunç kaza dün 18.00 sıralarında, Alkent Mahallesi, Bahşayiş-Karaağaç Yolu, göl geçidinde meydana geldi.
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İddiaya göre, manevra yapan TIR'ı son anda gören otomobilin sürücüsü M.T., TIR'a çarpmamak için ani manevra yaptı.
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M.T.'ı direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu.
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