İstanbul'da korkunç kaza! Taksi teneke yığınına döndü

DHA'nın haberine göre kaza, saat 22.15 sıralarında Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Y.Ç.yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü Y.Ç.ile otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Çakmak'ı bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Çakmak, otobüs şoförü B.K. ve muavini F.Ü.'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.