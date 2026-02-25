İstanbul'da korkunç kaza: Yardım için indi, başka bir aracın altında kaldı!
İstanbul Bakırköy'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda hafriyat kamyonu devrildi, ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görüp yardım etmek için aracından inen bir sürücü, arkadan gelen bir başka otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Atatürk Havalimanı Yolu üzerinde yaşanan can pazarında 2 kişi hastaneye kaldırılırken, trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Yolu üzerinde akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, sadece araçlarda hasara yol açmakla kalmadı, yardımsever bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.
İddiaya göre, seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyon, yol ortasına devrilerek trafiği kapattı.
O sırada yoldan geçen duyarlı bir otomobil sürücüsü, devrilen kamyon şoförüne yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına park ederek aşağı indi. Ancak bu insani hamle faciayı da beraberinde getirdi. Arkadan gelen ve duramayan başka bir otomobil, önce park halindeki araca, ardından kamyon şoförüne yardıma giden sürücüye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ve ona yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.