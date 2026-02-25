İstanbul'da korkunç kaza: Yardım için indi, başka bir aracın altında kaldı!

O sırada yoldan geçen duyarlı bir otomobil sürücüsü, devrilen kamyon şoförüne yardım etmek amacıyla aracını yol kenarına park ederek aşağı indi. Ancak bu insani hamle faciayı da beraberinde getirdi. Arkadan gelen ve duramayan başka bir otomobil, önce park halindeki araca, ardından kamyon şoförüne yardıma giden sürücüye çarptı.