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  4. İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı

İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı

Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracı kenara çekerek ailesiyle dışarı çıktı.

İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı - Resim: 1

Küçükçekmece'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Otomobilin içerisindeki aile son anda çıkarken, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı - Resim: 2

Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim K.'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kısmından alev aldı. 

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İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı - Resim: 3

Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

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İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı.

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