İstanbul'da korkunç olay! Araba çocukların arasına daldı

Yaralanan çocukların babası"O sırada ben burada değildim. İstanbul dışındaydım. Çocuklar burada akşama doğru oyun oynarken komşunun oğlu araba burada park halindeyken arabayı kullanmak için direksiyona başına geçiyor. Artık nasıl yapıyorsa, bir geriye alıyor arabayı. Ondan sonra herhalde o sırada yanlışlıkla gaza basarak buradan aşağıya doğru uçuyor. Çocukların üstüne uçuyor. Verilmiş bir sadakamız var. Allah'a şükür çocuklarda çok ciddi bir şey yok ama birisi biraz rahatsız. Diğeri de kalçasında kırık var. Zaten aracı süren arkadaşın oğlu o da yaralı şu anda. Omurga Kemiklerinde sorun var. O da bir şekilde gelişmiş. Umarım bir daha yaşanmaz. Kimsenin başına gelmez. Yalnız şöyle bir durum var. 18 yaşında, 19 yaşında bir çocuğa, babası anahtar verirse sonuç da böyle olur. Şu an zaten hastanede yatıyor çocuk. Komşuyuz burada. Biz de şikayetçi olmayız heralde. Düşünüyoruz şu an yani. Doktorlar bakalım ne diyor ona göre karar vereceğiz." dedi. (DHA)