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İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu

İstanbul Esenler'de, parkta kedilerin çöpleri karıştırması sonucu bulunan cenin polis ekiplerini alarma geçirdi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu - Resim: 1
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İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu - Resim: 2

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu. İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.

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İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu - Resim: 3

Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. 

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İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu - Resim: 4

Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.

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