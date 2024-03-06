İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu
İstanbul Esenler'de, parkta kedilerin çöpleri karıştırması sonucu bulunan cenin polis ekiplerini alarma geçirdi.
Kaynak: DHA
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Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu. İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.
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Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi.
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Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.
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