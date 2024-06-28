İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü

TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Emniyette alınan ifadelerde Darkhısuren A. isimli kadın, eşi markete gittikten sonra arkadaşı A. B.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve aralarında yaşanan boğuşma sırasında eşinin içeriye girdiğini, daha sonra ise kafasını duvara vurduğu için bayıldığını ifade etti.

Şüpheli Sartuul A. ise, marketten dönünce arkadaşı A. B.'nın eşini darbettiğini gördüğünü, ardından aralarında kavga çıktığını, daha sonra ise bıçaklama anını hatırlamadığını belirtti.

Öte yandan emniyetteki ifadelerinin ardından evli çift, 'Kastan öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.