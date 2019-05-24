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  3. 24 Mayıs 2019 12:15

İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü

İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü

Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek, içine düştü.

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İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü

Karakuş'un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı.

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İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü

İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü

Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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