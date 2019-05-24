İstanbul'da korkunç olay ! Plastik öğütücünün içine düştü
İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.
Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek, içine düştü.
Karakuş'un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı.