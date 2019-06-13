İstanbul'da korkutan balık ölümleri! Burası Küçükçekmece Gölü...
Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kıyı şeridinden toplandı.
Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri pazartesi akşam saatlerinde görüldü. Özellikle Mimar Sinan'ın 1560 yılında inşaa ettiği Taş Köprü çevresinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kıyı şeridinden toplandı.
Gölde çevresinde araştırma yapan Prof. Dr. Meriç Albay, "Hem su kalitesi ve hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda" dedi.