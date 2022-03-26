İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, “Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda siz de gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.