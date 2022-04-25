İstanbul'da korkutan kaza: Litrelerce kimyasal madde yola döküldü

Bidonlar zarar görünce yüzlerce litreler kimyasal madde yola döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler kimyasal madde sızdıran bidonları kapattı. Kaza nedeni ile otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.