İstanbul'da korkutan kaza: Litrelerce kimyasal madde yola döküldü
Küçükçekmece’de seyir halindeki kamyon, kimyasal madde yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kimyasal madde taşıyan kamyon metrelerce sürüklenirken, yüzlerce litre madde ise otoyola döküldü.
Kaza saat 12.00 sıralarında Avrupa Otoyolu Tema İstanbul Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. kontrolündeki kamyon kontrolden çıkınca, emniyet şeridinde bekleyen Basar Ş. kontrolündeki kimyasal madde polyol yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimyasal yüklü kamyon metrelerce sürüklenirken, kasasında içinde toplam 3.5 ton kimyasal madde dolu olan 4 bidon otoyola savruldu.
Bidonlar zarar görünce yüzlerce litreler kimyasal madde yola döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler kimyasal madde sızdıran bidonları kapattı. Kaza nedeni ile otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kimyasal maddenin temizlendiği öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan araçlar ve yola dökülen kimyasal madde havadan görüntülendi.