İstanbul'da korkutan olay: Binalarda ve yollarda çatlaklar oluştu
İstanbul Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Yollarda çatlaklar oluşurken, mahalle sakinleri ''Evler binalar ayrıldı. Çocuklar eve gitmeye korkuyor, 'Anne baba taşınalım buradan' diyorlar. Ne olur duyun sesimizi'' diyerek yardım istedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat çalışması sonrasında sabah saatlerinde semtteki bazı yollarda çatlaklar oluştu.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak önlem aldı. Belediye ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.
'NE OLUR DUYUN SESİMİZİ'
Mahalle sakinlerinden S.A., "Mağdurluğumuzu iletmeye çalışıyoruz. Bütün yetkililere haber verdiğimiz halde kimse bizi duymuyor. Evler binalar ayrıldı, gece dinamit patlatıyorlar. Yol ayrıldı, doğalgaz patlayabilir. Sularımız gitti, yeraltındaki kablolar kopuyor. Evimizde çoluk çocuk var buz gibi, küçük bebeklerimiz var. Çocuklar eve gitmeye korkuyor ne yapalım 'Anne baba taşınalım buradan' diyorlar. Ne olur duyun sesimizi. Merdiven de çöktü. Çoluk çocuk merdivenle giriyor evine" dedi.
'KİMSENİN CAN GÜVENLİĞİ YOK'
Evini tahliye eden başka bir vatandaş ise, "Toprak kayması mevcut, belediyeyi sürekli çağırıyoruz oraları kapatmakla meşgul. Çukurlar 1 metreden fazla derinlikte. Kimsenin can güvenliği yok. Evin önündeki yarıkları görüyorsunuz" diye konuştu. (DHA)