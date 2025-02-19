İstanbul'da korkutan olay: Binalarda ve yollarda çatlaklar oluştu

'NE OLUR DUYUN SESİMİZİ'

Mahalle sakinlerinden S.A., "Mağdurluğumuzu iletmeye çalışıyoruz. Bütün yetkililere haber verdiğimiz halde kimse bizi duymuyor. Evler binalar ayrıldı, gece dinamit patlatıyorlar. Yol ayrıldı, doğalgaz patlayabilir. Sularımız gitti, yeraltındaki kablolar kopuyor. Evimizde çoluk çocuk var buz gibi, küçük bebeklerimiz var. Çocuklar eve gitmeye korkuyor ne yapalım 'Anne baba taşınalım buradan' diyorlar. Ne olur duyun sesimizi. Merdiven de çöktü. Çoluk çocuk merdivenle giriyor evine" dedi.