İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi
İstanbul Kağıthane'de yeraltı elektrik kabolarında patlama meydana geldi. Kabloların alev aldığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki yeraltı kablolarında onarım yapan ekibin çalışmaları sırasında aniden patlama meydana geldi.
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Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Elektrik hattının kesilmesinin ardından yangın sona erdi. Patlama nedeniyle çevrede elektrikler kesintisi de yaşandı.
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PATLAMA ANI VE KABLOLARIN YANMASI KAMERADA
Patlama anı ve kabloların yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yeraltı kablolarından alev çıktığı anlar ve art arda yaşanan patlamalar görülüyor. (DHA)
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