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İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi

İstanbul Kağıthane'de yeraltı elektrik kabolarında patlama meydana geldi. Kabloların alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi - Resim: 1

Olay, Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki yeraltı kablolarında onarım yapan ekibin çalışmaları sırasında aniden patlama meydana geldi.

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İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi - Resim: 2

Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi - Resim: 3

Elektrik hattının kesilmesinin ardından yangın sona erdi. Patlama nedeniyle çevrede elektrikler kesintisi de yaşandı.

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İstanbul'da korkutan patlama: Yeraltından alevler yükseldi - Resim: 4

PATLAMA ANI VE KABLOLARIN YANMASI KAMERADA

Patlama anı ve kabloların yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yeraltı kablolarından alev çıktığı anlar ve art arda yaşanan patlamalar görülüyor. (DHA)

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