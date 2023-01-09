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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul Arnavutköy'de 14 bin metrekare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar büyük korku saçarken, fabrikadan yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi.

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Yangın sırasında medyana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

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