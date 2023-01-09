İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul Arnavutköy'de 14 bin metrekare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar büyük korku saçarken, fabrikadan yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı.
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Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın sırasında medyana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.
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