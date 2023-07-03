İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Olay, saat 20.20'de Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakınında bulunan binalara sirayet etti. Yangının sıçraması sonucu 4 binanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.