İstanbul'da korkutan yangın: Depoyu alevler sardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin merkezine ulaşarak yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Ekipler, alevlerin imalathanenin bitişiğinde bulunan binaya sıçramaması için yoğun çapa sarf etti. Polis ekipleri imalathanenin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı.