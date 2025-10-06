İstanbul'da korkutan yangın: Fabrika alevlere teslim oldu
İstanbul'da Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler yandaki iş yerlerine de sıçradı. Fabrikanın ikinci katında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 15.00 sıralarında OSB Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde bulunan ahşap üretim imalatanesinde çıktı. 2 katlı fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki iş yerlerine sıçradı.
Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri fabrikada mahsur kalan çalışanları kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
