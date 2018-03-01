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  3. 01 Mart 2018 21:20

İstanbul'da korkutan yangın !

İstanbul'da 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı.

İstanbul'da korkutan yangın !

Kağıthane’de 6 katlı bir iş merkezinin girişinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.

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İstanbul'da korkutan yangın !

Yangın Kağıthane’de 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı. Girişteki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı.

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İstanbul'da korkutan yangın !

Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etti.

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İstanbul'da korkutan yangın !

Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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