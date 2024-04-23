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İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler

Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri kendilerini korku içerisinde sokağa attı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler - Resim: 1
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İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler - Resim: 2

Yangın, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. 

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İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 13’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

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