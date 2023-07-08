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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar

İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar

İstanbul Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar - Resim: 1

Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Kurtuluş Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar - Resim: 2

Yangın kısa sürede büyürken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar - Resim: 3

Yangın nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. 

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İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar - Resim: 4

Yanan dairede yaşadığı öğrenilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmalarının ardından söndürüldü. 

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