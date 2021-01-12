İstanbul'da koronavirüs aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.



Hastanenin 6 kule 3 ana bloktan oluştuğuna değinen Kapçı, her blokun altında uygun alanlarda aşı poliklinik alanlarını oluşturduklarını belirterek, aşı uygulama odalarının hazırlanmasında dikkat edilen noktalara ilişkin şunları söyledi:



"Her şeyden önce hastaların randevu sistemiyle olsa bile yığılmadan, herhangi bir birikime yol açmadan aşılama sürecinin tamamlanması istendi. Biz de planlamamızı ona göre yaptık. Hastanenin diğer sağlık hizmetleri sürdürülürken aşı için ayrılan alanların bu alanlara çok temas etmemesine dikkat ettik. Mümkün mertebe girişlerini de ayrı tutmaya çalıştık. Hastalar aşıdan sonra, yarım saat kadar olası bir istenmeyen etki nedeniyle gelişebilecek reaksiyonlarda gözümüzün önünde olsun diye bekleme alanları oluşturduk. Aşı uygulama polikliniklerini hastane içerisinde ayırabildiğimiz kadar ayırdık. Bu hastalar sonuç itibarıyla yoğun tıbbi hizmetin sunulduğu diğer polikliniklerle aynı yerde değil. Mesela bu kat için söyleyecek olursak; sadece aşı yapılan hastalarımız için bir yer ayırdık. F Blok'ta daha geniş bir havzamız var. Orada 48 poliklinikle hizmet verebilecek bir alan ayırdık, daha da genişleyebilecek şekilde"