İstanbul'da koronavirüs aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
Türkiye koronavirüste aşılama için gün sayarken, İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.
Yazıda, Covid-19 salgını sürecinde, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirleneceği, bu odaların acil servisten uzakta olacağı belirtildi. Yazıda, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Covid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını söyledi.
Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı.
"AŞI UYGULAMA POLİKLİNİKLERİNİ HASTANE İÇERİSİNDE AYIRDIK"
Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastanelerindeki aşı uygulama hazırlıklarına çok önceden başladıklarını, bu kapsamda poliklinikleri belirlediklerini, hastanenin uygun yerlerinde personel ve altyapı planlamasını yaptıklarını anlattı.
Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.
Hastanenin 6 kule 3 ana bloktan oluştuğuna değinen Kapçı, her blokun altında uygun alanlarda aşı poliklinik alanlarını oluşturduklarını belirterek, aşı uygulama odalarının hazırlanmasında dikkat edilen noktalara ilişkin şunları söyledi:
"Her şeyden önce hastaların randevu sistemiyle olsa bile yığılmadan, herhangi bir birikime yol açmadan aşılama sürecinin tamamlanması istendi. Biz de planlamamızı ona göre yaptık. Hastanenin diğer sağlık hizmetleri sürdürülürken aşı için ayrılan alanların bu alanlara çok temas etmemesine dikkat ettik. Mümkün mertebe girişlerini de ayrı tutmaya çalıştık. Hastalar aşıdan sonra, yarım saat kadar olası bir istenmeyen etki nedeniyle gelişebilecek reaksiyonlarda gözümüzün önünde olsun diye bekleme alanları oluşturduk. Aşı uygulama polikliniklerini hastane içerisinde ayırabildiğimiz kadar ayırdık. Bu hastalar sonuç itibarıyla yoğun tıbbi hizmetin sunulduğu diğer polikliniklerle aynı yerde değil. Mesela bu kat için söyleyecek olursak; sadece aşı yapılan hastalarımız için bir yer ayırdık. F Blok'ta daha geniş bir havzamız var. Orada 48 poliklinikle hizmet verebilecek bir alan ayırdık, daha da genişleyebilecek şekilde"