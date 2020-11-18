İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

Sonbaharla birlikte tüm dünyada tırmanışa geçen koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. Salgının yayılım hızı, Türkiye'de salgının merkez üssü olan İstanbul'un koronavirüs risk haritasına yansıdı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, birçok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor.