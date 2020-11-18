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  3. 18 Kasım 2020 12:45

İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

Koronavirüs salgınının tırmanışa geçmesiyle yeni tedbirler devreye girerken Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan riski haritası kıpkırmızı oldu. İşte salgının Türkiye'deki merkez üssü İstanbul'un ilçelerinde son durum...

İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

Sonbaharla birlikte tüm dünyada tırmanışa geçen koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. Salgının yayılım hızı, Türkiye'de salgının merkez üssü olan İstanbul'un koronavirüs risk haritasına yansıdı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, birçok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor.

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İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritasındaki son durumu...

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İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

Adalar

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İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum

Arnavutköy

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