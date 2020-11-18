İstanbul'da koronavirüs patlaması! İşte ilçe ilçe haritalı son durum
Koronavirüs salgınının tırmanışa geçmesiyle yeni tedbirler devreye girerken Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan riski haritası kıpkırmızı oldu. İşte salgının Türkiye'deki merkez üssü İstanbul'un ilçelerinde son durum...
Sonbaharla birlikte tüm dünyada tırmanışa geçen koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. Salgının yayılım hızı, Türkiye'de salgının merkez üssü olan İstanbul'un koronavirüs risk haritasına yansıdı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilerle oluşturulan bölge haritasında, birçok ilçenin kırmızı renge yani riskli bölge olarak güncellendiği görülüyor.