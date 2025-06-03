İstanbul'da küçük kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Emniyetten yapılan açıklamada, çocuk ile yapılan görüşmede 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan ettiği açıklandı.