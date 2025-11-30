İstanbul'da küfürleşme cinayeti kamerada: ''Öldürmek isteseydim...''
İstanbul Kağıthane'de biri 45 diğeri 27 yaşındaki iki kişi arasında yaşanan "küfür" kavgasında bir kişi defalarca bıçaklandıktan sonra yere düşüp kafasını vurarak hayatını kaybederken katil zanlısı sanık "öldürmek isteseydim daha fazla bıçaklardım" dedi.
Olay, 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile R.D. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A. sırtından bıçaklandı.
R.D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.A. hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R.D.'yi, aynı gün Çeliktepe Mahallesi’nde gözaltına alındı. Şüpheli R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Evren, "Akşamüstü bir şeyler oluyor. Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Bu kadar yani. Sonra dediler ki yaralama var dediler. Ambulans hastaneye götürdü, o kadar. Sabah duydum ölmüş dediler. Bu sabah söyledikleri zaman hatırladım bu ileride biri vardı. Onun ailesini tanıyorum. Orada cenaze sahipleri işte gelmişler, toplanmışlar. Yarın galiba cenazeyi kaldıracaklar. Benim bildiğim o kadar" dedi.