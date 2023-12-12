İstanbul'da kulübesinde bağlı köpeği çaldılar! Hırsızlar kamerada

Köpeğin çalınmasından yaklaşık 20 dakika sonra eve geldiğini belirten K.A., “Köpeğimiz dış görünümü ile ürkütücü. Ancak, daha önceden huyunu-suyunu tanıyor olabilirler. Normalde başkasının yanına gitmez. Ağır olduğu için duvarın üstüne taşıyamayınca, ipini çözüp koşarak götürüyorlar. Ben çalınmasından 20 dakika sonra geldim. Araba ile gittikleri yöne doğru aradık ancak bulamadık. Görenlerin söylediğine göre Avcılar metrobüs durağında görülüyor. Metrobüse bindirmeye çalışıyorlar, binmiyor. Onun üzerine serbest bırakıldığı söylendi. Avcılar'ın her yerini aradım. Sokak sokak arıyoruz. Arkadaşlarıma, çevreme herkese haber saldım. Bebekliğinden bu yana ben büyüttüm. Üç kızım her gün onunla ilgilendi. Her gün bulundu mu? diye soruyorlar" dedi. (DHA)