İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı!
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Çekmeköy'de caddeyi göle çevirdi, iki araç mahsur kaldı.
Kaynak: DHA
Olay, Mehmet Akif Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından cadde üzerindeki rögarların tıkanması sonucu yükselen sular caddeyi göle çevirdi.
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Cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ve minibüs yükselen sularda mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçların sürücüleri kendi imkanları ile çıkarken, araçlarda hasar oluştu.
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Cadde üzerinde biriken yağmur suyunun çekilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.
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