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İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı!

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Çekmeköy'de caddeyi göle çevirdi, iki araç mahsur kaldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı! - Resim: 1

Olay, Mehmet Akif Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından cadde üzerindeki rögarların tıkanması sonucu yükselen sular caddeyi göle çevirdi. 

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İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı! - Resim: 2

Cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ve minibüs yükselen sularda mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı! - Resim: 3

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçların sürücüleri kendi imkanları ile çıkarken, araçlarda hasar oluştu. 

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İstanbul'da kuvvetli sağanak; araçlar mahsur kaldı! - Resim: 4

Cadde üzerinde biriken yağmur suyunun çekilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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