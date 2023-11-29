İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı felç etti
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı.
Kaynak: DHA
Silivri Semizkumlar mahallesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı.
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Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.
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Yaşanan fırtınayla Silivri’de bir iş yerinin çatısı uçtu; metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde sahil şeridi dalgaların yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Fırtınanın etkisiyle kaldırım taşları yerinden söküldü. Sahil şeridinde bulunan dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
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