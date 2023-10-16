İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada

S.T. kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti. Polis yaptığı araştırmada cinayetle sonuçlanan kavga anının da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kız arkadaşıyla yürüyen D.A.’un, yanından geçtikleri kişinin yanına geri döndüğü ve kavga ettiği görüldü.