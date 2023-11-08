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İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı!

İstanbul Sultanbeyli'de 10 kişilik grup 1 kişiyi tekme tokat dövdü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada caddede bulunan bir iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı! - Resim: 1

Kavga, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı! - Resim: 2

Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup iş yeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. 

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İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı! - Resim: 3

Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar iş yerinde maddi zarara neden oldu. Kalabalık grup, darbettiği kişiyi vatandaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.

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İstanbul'da linç girişimi kamerada: 10 kişi 1 kişiye saldırdı! - Resim: 4

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karabalık gurubun bir kişiye saldırdığı ve darbettiği görülüyor. Darbedilen kişiyi kurtarmak için vatandaşların araya girdiği anlar da görüntülerde yer alıyor. 

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