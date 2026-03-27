İstanbul'da lisede korkutan patalama: Yaralılar var!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir fen lisesinin kimya laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Talihsiz kaza, Hababam Sınıfı filminde labaratuvardaki patlama sahnesini hatırlattı.
Kaynak: DHA
Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bir fen lisesinde bugün saat 14.30 sıralarında kimya dersi sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Kimya laboratuvarında gerçekleştirilen bir deney esnasında kullanılan gazların beklenmedik bir şekilde tepkimeye girmesi, küçük çaplı bir patlamaya yol açtı.
Patlama sırasında laboratuvarda bulunan 4 öğrenci el ve yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
