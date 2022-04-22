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İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi.

İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

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İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

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İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

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