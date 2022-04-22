İstanbul'da liseli kızlar ortalığı savaş alanına çevirdi

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.