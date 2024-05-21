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İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti

İstanbul Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti - Resim: 1
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İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti - Resim: 2

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

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İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti - Resim: 3

Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.

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İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti - Resim: 4

Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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