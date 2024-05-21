İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti
İstanbul Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.
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Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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