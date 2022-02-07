İstanbul'da ''lüks oto'' operasyonu! Polis tek tek durdurdu

Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis 8 şüpheliyi yakalandı.