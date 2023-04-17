İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü

İHA'nın haberine göre çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.