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İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı

İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparkta trambolin salıncağa binen bir çocuk salıncağın kemeri açılınca dakikalarca savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı - Resim: 1
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İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı - Resim: 2

Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Baba, çocuğunu eğlendirmek için salıncağın bağlı olduğu halatı çekip bırakırken, salıncağın kemeri açıldı.

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İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı - Resim: 3

Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı - Resim: 4

Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde meydana geldi.

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