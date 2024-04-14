İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı
İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparkta trambolin salıncağa binen bir çocuk salıncağın kemeri açılınca dakikalarca savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Baba, çocuğunu eğlendirmek için salıncağın bağlı olduğu halatı çekip bırakırken, salıncağın kemeri açıldı.
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Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde meydana geldi.
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